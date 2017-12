Studente accoltellato in via Foria, manifestazione "Contro la violenza e la camorra"

Dal presidente della Terza Municipalità, Ivo Poggiani, arriva un appello alla "mobilitazione contro la violenza e la camorra" dopo i drammatici fatti di lunedì in via Foria, quando un liceale di 17 anni è stato aggredito ed accoltellato da quattro ragazzini.

"D'accordo con la famiglia e la scuola - spiega Poggiani - venerdì mattina ci sarà una manifestazione che si concluderà sul luogo dell'accoltellamento. Secondo il presidente della Municipalità "ci sono storie che ci impongono di non rimanere in silenzio. E' il caso di Arturo, il ragazzino di 17 anni accoltellato circa 20 volte a via Foria, pochi giorni fa, mentre tornava a casa. Venti volte. Una storia orribile, che diventa ancora più agghiacciante se si aggiunge che gli autori di quest'agguato sembrerebbe siano ragazzini piccolissimi, per i quali la vita come la morte deve essere diventata già una cosa da nulla, uno scherzo, qualcosa con cui poter giocare".

"Ma proprio quando la paura e l'incapacità di comprendere come si possa, nella nostra società, arrivare a tanto sembrano paralizzarci, abbiamo il dovere di agire - aggiunge ancora Poggiani - "Io ci sarò come presidente di Municipalità, come attivista, ma soprattutto come semplice essere umano che sa che le vittime di violenza non vanno lasciate sole".

La manifestazione partirà venerdì 22 alle ore 10 da piazza Miracoli, poi il corteo arriverà fino alla Caserma Garibaldi a su via Foria, luogo dell'aggressione.