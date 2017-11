Stesa alla Sanità, nella notte sei proiettili contro due negozi

Ancora una stesa, ancora una prova di forza della camorra, al Rione Sanità. Sei i colpi di pistola esplosi la notte scorsa, due gli esercizi commerciali nel mirino. Avvenuto in via Arena, a pochi passi dalla nota pizzeria "Concettina ai tre santi", è il quarto episodio simile in soli 10 giorni.

La denuncia dell'accaduto è stata presentata alla polizia, stamattina. Colpita una macelleria, con tre proiettili conficcatisi nel muro dello stabile, e un negozio d'abbigliamento, questo colpito alla saracinesca. Uno dei due titolari aderisce ad una associazione anti-racket.

Un episodio grave, reso ancora più inquietante dal fatto che le prime telecamere di sorveglianza installate in zona sono entrate in funzione pochi giorni fa.

"Continuo a dire, come topi che escono dalle fogne di notte, di nuovo si torna a SPARARE". Così Ivo Poggiani, presidente della Municipalità che a più riprese ha chiesto - di recente - l'intervento della magistratura. "Mentre Sequino, Vastarella e Mauro e altri morti di fame giocano al Farwest, il quartiere ne subisce i danni - prosegue Poggiani - Sparano ai muri, ai vestiti stesi ai balconi, si fanno dispetti, ragazzi che lavorano che hanno come unica colpa di 'appartenere' a qualche famiglia vengono picchiati e derisi nelle piccole vendette trasversali, fino a quando non succederà una nuova tragedia".

"Mentre il quartiere è vivo più che mai, mentre si continua a fare comunità, mentre si studiano e si realizzano progetti di riqualificazione, mentre continuano anche i lavori per la videosorveglianza, quattro gatti terrorizzano le nostre strade, le nostre piazze". "Sono stufo, si intervenga - conclude Poggiani - chiudete questi str**zi in galera (cosa altro stiamo aspettando?!) e lavoriamo sulle nuove generazioni".

Resta la rabbia della gente perbene che abita quelle strade, e un'amara ironia sottolineata dallo stesso Poggiani: "La foto dei buchi nel muro con il cartello di Totò pare un manifesto politico della inconsistenza delle Istituzioni".

Nel corso della mattinata lo stesso Ivo Poggiani, insieme a Tano Grasso e Sandro Ruotolo, ha diramato un appello perché si intervenga al più presto per "non fermare la primavera del Rione Sanità".