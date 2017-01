Rapina a mano armata in una tabaccheria di Capodimonte, ferito il titolare

Violenta rapina in una tabaccheria cittadina, in via Lieti a Capodimonte. L'episodio è avvenuto stamattina: tre malviventi con il volto travisato da sciarpe e scaldacollo, dei quali uno armato di pistola, sono entrati nell'esercizio commerciale minacciando i due titolari.

Impossessatisi di tabacchi e incasso, per un totale di 2mila e 500 euro, i rapinatori sono usciti dal negozio. Lì uno dei titolari ha reagito, ingaggiando una colluttazione con uno di loro e finendo per essere colpito alla testa con il calcio dell'arma.

L'uomo è stato portato al Cardarelli per una ferita lacero-contusa alla testa. La prognosi è di 10 giorni. Sul posto è intervenuta la polizia, che ha acquisito, per le indagini, i filmati degli impianti di videosorveglianza installati in zona.