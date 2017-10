"Dammi il telefonino o ti uccido", fermato 16enne: era l'incubo dei Colli Aminei

Un 16enne, domiciliato al campo nomadi di via Cupa Perillo, ha realizzato due rapine ai Colli Aminei, insieme a complici in via di identificazione.

Il 16 settembre lungo via Cupa Orefici in quattro accerchiarono e bloccarono un 17enne minacciandolo con dei coltelli e rapinandolo di 30 euro e dello smartphone. Pochi giorni dopo, il 22, l’arrestato e un complice avvicinarono un 15enne lungo il viale Colli Aminei, minacciandolo di morte e obbligandolo a consegnare il suo cellulare.

Il 16enne è stato riconosciuto dalle vittime ed è stato accompagnato nell’istituto penale minorile di Nisida.