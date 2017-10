"Ergastolo per i killer di Genny Cesarano": la richiesta dei pm

Fine pena mai. Il pm, nella sua requisitoria finale, ha chiesto l'ergastolo per i presunti killer di Genny Cesarano, il ragazzo di 17 anni ucciso per errore in una stesa camorristica – opera del clan Lo Russo – verificatasi il 6 settembre 2015 nel quartiere Sanità.

La richiesta di ergastolo riguarda Luigi Cutarelli, Antonio Buono, Mariano La Torre e Ciro Perfetto.

Per Carlo Lo Russo, l'ex boss di Miano oggi pentito, il quale con la sua testimonianza ha dato un'importante mano agli inquirenti nel definire l'inchiesta, è stata richiesta invece una pena di 16 anni.

Presente in aula anche Antonio Cesarano, il padre del ragazzo ucciso.

"Credo che la giustizia, per il momento, stia facendo il suo corso". Sono le prime parole di Antonio Cesarano, il papà di Genny, vittima innocente della camorra.