La scoperta della polizia: fucile nascosto in un terreno abbandonato

È giallo in via Arena della Sanità. In un terreno incolto, recintato da mura, la polizia ha trovato un fucile. Non è stato scoperto ancora chi possa averlo nascosto lì, e se sia o meno stato usato per commettere reati.

L'arma era in un sacco di plastica per i rifiuti, sepolto. Si tratta di un fucile a canne mozze Breda, accanto al quale c'erano 7 cartucce Ranger calibro 57mm e 50 cartucce Fiocchi calibro 38 mm, nonché altre cartucce di vario calibro.

Gli agenti hanno trovato il fucile in un'operazione di controllo del territorio. Dai controlli è emerso si trattasse di un'arma oggetto di furto, regolarmente denunciato ai carabinieri di Matera.

Il tutto è stato sequestrato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.