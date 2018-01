Allarme baby gang, Ciro Oliva: "Bisogna valorizzare i nostri quartieri storici"

Ad Agorà su Raitre si è discusso dell'allarme baby gang a Napoli. Sul tema è stato intervistato Ciro Oliva, il noto proprietario della pizzeria della Sanità Concettina ai tre Santi.

"Bisogna valorizzare i nostri quartieri. Per me è una gioia vivere qui e combattere per i nostri ragazzi. Siamo figli della nostra città, bisogna mettere amore per il nostro territorio", sono state le parole di Oliva, impegnato da tempo nel fornire aiuto concreto ai giovani del quartiere Sanità, anche attraverso la propria attività (ma non solo) che dà lavoro a 35 persone.