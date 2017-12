Arrestato per l'aggressione in via Foria: il profilo del 15enne in manette

Iniziano a filtrare le prime informazioni sul 15enne arrestato per l'aggressione, avvenuta lo scorso lunedì in via Foria, del liceale di 17 anni colpito da 20 coltellate.

Il ragazzino non ha precedenti, e pare venga da una famiglia meno abbiente ma comunque senza alcun legame con la criminalità organizzata e non.

Il presunto aggressore fa però parte, secondo gli inquirenti, di un branco di minori violenti che almeno in un altro caso hanno tentato una rapina. Proseguono le indagini sul loro conto.

Gli investigatori sono convinti che il gruppo abbia agito con l'intenzione di portare a termine una rapina. Pare che nel gruppo di ragazzini ognuno avesse un ruolo ben definito: il "gancio" che con una scusa ha provato a capire se la vittima avesse o meno uno smartphone o un orologio di interesse, i pali, i violenti.