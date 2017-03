Summit di camorra al rione Sanità: irrompe la polizia

Erano in sette, del clan Vastarella. Un vero e proprio summit della fazione camorristica egemone del rione Sanità, interrotto da un blitz dei falchi della polizia. A darne notizia è Antonio De Iesu, questore di Napoli.

Inutile il tentativo dei pregiudicati di darsi alla fuga: sono stati fermati. Per due di loro sono scattate le manette: uno perché agli arresti domiciliari, l'altro in possesso di un'arma. Si tratta rispettivamente di Fabio Vastarella (nipote del boss Pietro), 33enne sottoposto a misura cautelare perché responsabile di ricettazione; ed Antonio Stella, che aveva con sé una 357 magnum con matricola abrasa.

Per le altre cinque persone presenti è scattata la denuncia per resistenza a pubblico ufficiale: hanno tentato di impedire l'intervento degli agenti. Tra loro, uno era stato ferito a colpi d'arma da fuoco lo scorso novembre in un agguato camorristico.

Si indaga per definire quale fosse il motivo del summit.