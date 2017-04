Rapina un'anziana, poi si nasconde dal barbiere: arrestato

Aveva spinto e fatto cadere a terra un'anziana signora per rapinarla della borsa. Quarantotto anni, è stato arrestato e condotto in carcere.

L'episodio è avvenuto ieri pomeriggio in piazza Cavour. Il rapinatore – che aveva agito a volto scoperto – impossessatosi della borsa è scappato in via Rosaroll per nascondersi in una barberia.

La polizia, che aveva raccolto la testimonianza della donna ed era rapidamente riuscita a risalire a lui, lo ha comunque trovato e fermato.

La vittima, un'80enne, a causa della caduta ha riportato un trauma contusivo alla spalla.