Agguato alla Sanità, si lancia contro il sicario per salvare suo padre

Si chiamano Francesco e Antonio Comune le due persone ferite ieri sera in un agguato al Rione Sanità. Rispettivamente di 40 e 24 anni, sono padre e figlio, il primo con precedenti di polizia per reati connessi ad armi e droga e il secondo incensurato.

L'agguato è avvenuto in via San Vincenzo alla Sanità nei pressi del garage che gestiscono. Entrambi sono ricoverati al Vecchio Pellegrini. Più grave la situazione del padre, operato d'urgenza al femore fratturato da un proiettile, mentre per Antonio soltanto una ferita all'ascella sinistra con foro d'entrata e d'uscita.

Si trovavano all'esterno dell'autorimessa quando si sono avvicinati loro due persone a volto coperto ed in sella a uno scooter. È stato il passeggero, sceso dal mezzo, a fare fuoco. Antonio si è interposto tra il sicario e suo padre per salvarlo.

A pochi passi dal logo della sparatoria, avvenne la strage delle Fontanelle in cui venne decapitato il clan Vastarella. Si indaga per risalire agli autori ed al movente dell'agguato.