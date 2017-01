Agguato alla Sanità, gambizzato pregiudicato di 50 anni

Un uomo è stato gambizzato, nella serata di ieri, nel quartiere Sanità. A riportare l'agguato è Il Roma: 50 anni, pregiudicato, è stato colpito con cinque proiettili alla gamba destra.

A fare fuoco sono state due persone in sella ad uno scooter, senza casco ma con il volto coperto da una sciarpa. Gli spari sono andati tutti a segno. L'uomo, ricoverato in ospedale, è stato operato.

Sono in corso indagini per capire la natura dell'agguato. Non si esclude la pista relativa allo spaccio degli stupefacenti in mano ai clan. La zona è quella sotto il controllo dei Savarese-Sequino.