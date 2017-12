Liceale accoltellato in via Foria, la madre: “In giro bestie pronte a sgozzare chiunque”

Si sono accaniti su di lui, 20 ferite, due coltellate profonde a polmone e giugulare. Volevano ucciderlo. In pieno giorno, a volto scoperto, tra le affollatissime piazza Cavour e via Foria. È la terrificante vicenda del liceale 17enne aggredito lo scorso lunedì. Ricoverato al San Giovanni Bosco, è adesso fuori pericolo, ma potrebbe – secondo i medici – riportare danni neurologici.

La madre, che vuole mantenere l'anonimato, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa. Ha spiegato che il ragazzo stava andando a prendere un certificato medico. Credeva fosse un tentativo di rapina, invece si trattava di un'aggressione violenta, senza senso. Le telecamere di sorveglianza in zona avrebbero immortalato quattro ragazzini più bassi di lui a provocarlo. “Finiscilo”, avrebbe detto uno di questi ad un altro del gruppo, poco prima che una persona si avvicinasse a loro dicendogli di fermarsi.

La donna denuncia lo stato spaventoso delle cose, la preoccupazione che non riguarda soltanto il singolo episodio che l'ha investita direttamente: “Ci sono quattro bestie – spiega a Repubblica – pronte a sgozzare chiunque: non possono avere attraversato Napoli sporche di sangue senza essere viste da nessuno”.

La vittima è uno studente al quarto anno di uno dei licei scientifici più importanti del centro storico. Un bravo ragazzo, che va bene a scuola, senza vizi. Non è stato aggredito in uno degli episodi di “movida violenta” che pure stanno diventando sempre più frequenti, ma in pieno giorno, in un giorno qualunque.