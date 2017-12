Liceale ferito in via Foria, De Iesu: “Non molleremo e troveremo i colpevoli”

"Non molleremo e verificheremo tutte le ipotesi per arrivare a individuare gli autori di questo reato". Così il questore di Napoli, Antonio De Iesu, a proposito dell'aggressione subita lunedì scorso da un 17ennne in via Foria. Il ragazzo, un liceale di buona famiglia, è stato accoltellato alla gola e in diverse parti del corpo e si trova ricoverato in condizioni gravi ma non in pericolo di vita in ospedale.

De Iesu definisce quanto avvenuto un "reato gravissimo ai danni di un ragazzo, senza una motivazione neppure di natura criminale, e che è stato consumato da soggetti minorenni". "Si sta lavorando intensamente – spiega il questore a proposito delle indagini della squadra mobile – c'è una fortissima attenzione investigativa. Ci sono uomini che lavorano non solo in quanto poliziotti ma anche da padri di famiglia, e questo è un valore aggiunto nello stimolo investigativo".

Intanto la madre del ragazzo ha definito “bestie” gli assalitori di suo figlio, perché hanno agito senza uno scopo e sprezzanti della sua vita.